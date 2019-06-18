ВФЛА встревожена информацией о неблагополучной ситуации с допингом в Чувашии

ТАСС, 18 июня. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин обеспокоен ситуацией в Чувашской республике по поводу зафиксированных случаев применения запрещенных препаратов легкоатлетами региона. Слова главы организации приводит пресс-служба ВФЛА.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 17 июня выявило и зафиксировало факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Республики Чувашия.

"ВФЛА тревожит появившаяся в понедельник информация об использовании запрещенных методов среди легкоатлетов Чувашии. Это может свидетельствовать о наличии в регионе серьезных проблем в антидопинговой работе среди спортсменов и персонала. РУСАДА в очередной раз указала на имеющиеся проблемы, данные факты требуют тщательной проверки. На мой взгляд, по результатам расследования важно не только выявить виновных, но и принять меры по устранению причин и условий, способствовавших нарушениям", - сказал Шляхтин.

Также Шляхтин отметил, что ВФЛА направила в адрес министра спорта физической культуры и спорта Чувашской республики Михаила Богаратова официальное письмо с просьбой организовать тщательную проверку выполнения антидопинговых правил должностными лицами и тренерами, имеющими отношение к подготовке легкоатлетов. Он подчеркнул, что копия письма была направлена президенту федерации легкой атлетики Чувашской республики Николаю Панфилову.

Отдел расследований РУСАДА с июня 2017-го по июнь 2019-го провел серию мероприятий, по результатам которой было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом. В настоящее время планируется открытие дел о нарушении по 33 спортсменам, среди которых 17 легкоатлетов, пять представителей велоспорта, три представителя самбо, два биатлониста, а также по одному представителю спортивной гимнастики, бокса, вольной борьбы, лыжных гонок, спорта глухих (легкая атлетика) и легкой атлетики среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.