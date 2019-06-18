Попович является ролевой моделью для тренера российских баскетболисток Ланге

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио" и мужской сборной США Грегг Попович является ролевой моделью для наставника женской команды России Олафа Ланге. Об этом Ланге заявил ТАСС во вторник.

"Пожалуй, Попович - моя ролевая модель. Я работал четыре года в Сан-Антонио, в "Силвер Старз", и видел, как он работает, проводит тренировки. Он тогда был в самом расцвете. Я восхищаюсь Поповичем, - сказал Ланге. - Если говорить о европейцах, то мне нравится, как работает бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина".

Попович руководит "Сан-Антонио" с 1996 года, пять раз приводил команду к победе в чемпионате НБА. Трижды признавался тренером года в лиге.

Чемпионат Европы среди женских команд пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии. Российские баскетболистки на групповом этапе сыграют со сборными Белоруссии, Бельгии и Сербии.

Ланге признался, что у него хорошее предчувствие: "Мы двигаемся шаг за шагом, и я не буду делать прогнозов. Но у меня хорошее предчувствие".

Женская сборная России трижды побеждала на чемпионатах Европы (2003, 2007, 2011). В 2017 году в Чехии россиянки заняли девятое место, уступив соперницам из Греции в 1/8 финала. На предстоящий чемпионат Европы россиянки квалифицировались из своей группы с первого места, одержав шесть побед в шести матчах и опередив сборные Венгрии, Литвы и Албании.