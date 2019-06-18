НОК Литвы: Европейские игры обещают быть одним из важнейших спортивных событий континента

ВИЛЬНЮС, 18 июня. /ТАСС/. Европейские игры набирают обороты и обещают в будущем стать одним из важнейших спортивных событий на континенте. Такое мнение во вторник во время проводов сборной Литвы в Минск на II Европейские игры выразила президент Национального олимпийского комитета (НОК) Литвы Дайна Гудзинявичюте.

"Пока это только вторые Игры, еще не все вошло в колею традиции", - сказала она. Однако, по мнению президента, тот факт, что в Минске состоится внеочередная сессия Международного олимпийского комитета и будет названа столица следующих Игр, говорит о том, что выбрано верное направление. "У Игр перспективное будущее, они могут стать важнейшим в Европе спортивным событием", - отметила Гудзинявичюте.

Литва отправила в Минск сборную из 73 спортсменов, которые будут соревноваться в 13 видах программы. "Надеемся не только на участие, но и на победы. Рассчитываем, что кто-то завоюет олимпийскую путевку, кто-то поднимется на пьедестал почета", - сказала она, напутствуя членов сборной.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).