Коган надеется, что включение Климова в техкомитет ISU приведет к позитивным изменениям

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган надеется, что с приходом бывшего российского фигуриста Федора Климова в технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) появятся положительные изменения для всех спортсменов. Об этом Коган заявил ТАСС во вторник.

Ранее во вторник Климов был включен в состав технического комитета ISU одиночного и парного катания как представитель спортсменов.

"Мы поздравляем Федора Климова с его включением в состав технического комитета ISU. Надеемся, что с приходом Федора - специалиста в парном катании - удастся добиться изменений, позитивных для всех спортсменов", - сказал Коган.

Климов выступал в паре вместе с Ксенией Столбовой. Он завершил спортивную карьеру в 2018 году. Климов и Столбова становились олимпийскими чемпионами 2014 года в командных соревнованиях, серебряными призерами Олимпийских игр 2014 года в личном турнире и чемпионата мира того же года. На их счету три серебряные и бронзовая медаль чемпионата Европы. В сезоне-2015/16 спортсмены стали победителями финала Гран-при.

Климов не принимал участия в Олимпийских играх 2018 года из-за того, что Международный олимпийский комитет не допустил Столбову до соревнований.