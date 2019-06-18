ISU: приход Климова в техком всех устроил, так как там мало специалистов в парном катании

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кандидатура олимпийского чемпиона в спортивных парах Федора Климова в технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) является самой подходящей, поскольку в комитете мало специалистов по вопросу парного катания. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент ISU Александр Лакерник.

Во вторник Климов был включен в состав технического комитета ISU одиночного и парного катания как представитель спортсменов.

"Это решение совета ISU, нам нужен был спортсмен и это место было вакантно. Прежде всего, нужен был представитель парного катания - в техкоме мало специалистов в этом вопросе, и совет решил, что кандидатура Климова самая подходящая", - сказал Лакерник.

"Он должен как представитель парного катания вносить свой вклад в фигурное катание. Он понимает его лучше, чем большинство членов техкома и как спортсмен, и как тренер", - добавил он.

Климов выступал в паре вместе с Ксенией Столбовой, он завершил спортивную карьеру в 2018 году. Климов и Столбова становились олимпийскими чемпионами 2014 года в командных соревнованиях, серебряными призерами Олимпийских игр 2014 года в личном турнире и чемпионата мира того же года. На их счету три серебряные и бронзовая медаль чемпионата Европы. В сезоне-2015/16 спортсмены стали победителями финала Гран-при.