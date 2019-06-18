Тренер "СШОР по велоспорту" Городничев оштрафован на 50 тысяч рублей за допинг

ТАСС, 18 июня. Тренер Государственного бюджетного учреждения Московской области "Спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту" Илья Городничев оштрафован на 50 тысяч рублей за тайное введение запрещенного препарата в организм спортсменки. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"10 апреля прошлого года Городничев с целью улучшения спортивных результатов одной спортсменки под предлогом введения витамина "С" умышленно сделал внутримышечную инъекцию препарата "Эральфон", действующим веществом которого является "Эпоэтин альфа" (рекомбинированный эритропоэтин человека). По результатам анализа пробы спортсменки был выявлен рекомбинантный эритропоэтин", - говорится в заявлении.

В феврале этого года против него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 230.2 Уголовного кодекс РФ (использование в отношении спортсмена независимо от его согласия субстанций, запрещенных для использования в спорте, за исключением случая, когда в соответствии с законодательством РФ о физической культуре и спорте использование запрещенных субстанций и (или) методов не является нарушением антидопингового правила - прим. ТАСС).

Отмечается, что Городничев полностью признал вину, возместил вред потерпевшей и принес извинения. В связи с этим уголовное дело было прекращено, назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В ноябре 2016 года были внесены поправки в УК РФ, согласно которым за склонение к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте установлена уголовная ответственность, под уголовно наказуемое деяние подпадают любые умышленные действия тренеров, специалистов по спортивной медицине или других лиц, склонивших спортсмена к употреблению допинга, в том числе путем обмана, уговоров, советов, указаний и предложений. 11 апреля 2019 года Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), вводящие для спортсменов, тренеров и спортивных врачей штрафы за применение и распространение допинга. Законом вводятся штрафные санкции в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за умышленное нарушение спортсменом запрета на использование допинга. Одновременно под административную ответственность попадает "распространение спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области физической культуры и спорта запрещенной субстанции или запрещенного метода", в этих случаях грозит штраф в диапазоне от 40 тыс. до 80 тыс. руб.