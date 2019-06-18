РУСАДА готово провести внеплановый образовательный семинар для руководства спорта Чувашии

РУСАДА 17 июня заявило о том, что сотрудниками отдела расследований агентства были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. С июня 2017 года по июнь 2019 года было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом. Министр физической культуры и спорта региона Михаил Богаратов сообщил во вторник журналистам, что фактов применения допинга в Чувашии за последнее время не выявлено.

"Основной причиной многочисленных нарушений, которые были зафиксированы в одном из спортивных училищ Чувашии, является незнание спортсменами, тренерами и персоналом основ антидопинговых правил, - подчеркнула Пахноцкая. - Поднявшаяся в последние два дня в этом регионе информационная шумиха, апофеозом которой стали странные заявления местных чиновников, ставящих под сомнения результаты деятельности нашего отела расследований, говорит о необходимости усиления образовательной работы на всех уровнях. Мы готовы провести внеплановый образовательный семинар для всех руководителей Чувашии".

В настоящее время РУСАДА планирует открыть дела о нарушении по 33 спортсменам, среди которых 17 легкоатлетов, пять представителей велоспорта, три самбиста, два биатлониста, а также по одному представителю спортивной гимнастики, бокса, вольной борьбы, лыжных гонок, спорта глухих (легкая атлетика) и легкой атлетики среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.