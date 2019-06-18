Траньков надеется, что Климов сможет повлиять на развитие парного фигурного катания

"Я не раз говорил о том, что хотел бы поменять в парном фигурном катании, и Федор хорошо знает мои пожелания, - сказал Траньков. - В каких-то моментах он со мной согласен. Но теперь он еще и тренер, и я уверен, что он будет отталкиваться от интересов спортсменов. Федор - очень толковый парень, в совете с нашим тренером Ниной Мозер он сможет повлиять на развитие парного катания и остановить в какой-то степени его затухание".

Также 35-летний россиянин выделил аспекты, которые он хотел бы исправить в парном катании: "На мой взгляд, нужно поменять подход к короткой программе и добиться разнообразия элементов, прыжков, выбросов, подкруток, какие, например, делали Елена Валова и Олег Васильев. Нужно, чтобы в один год был один обязательный прыжок, в другой он менялся, та же история с выбросами - это добавило бы конкуренции. Парное катание должно развиваться, а сегодня делают ту же короткую программу, что и 20 лет назад".

Олимпийский чемпион в качестве сравнения отметил развитие в танцах на льду. "В тех же танцах идет развитие - вращения, убрали обязательный танец, сделали короткий. Но в парном катании застой, и заниматься этим некому, парников в принципе мало, толковых еще меньше. Желаю Федору, чтобы он стал одним из тех, кто начал движение вперед", - добавил Траньков.

Климов завершил спортивную карьеру в 2018 году, он выступал в паре вместе с Ксенией Столбовой. Климов и Столбова становились олимпийскими чемпионами 2014 года в командных соревнованиях, серебряными призерами Олимпийских игр 2014 года в личном турнире и чемпионата мира того же года. В их активе три серебряные и бронзовая медаль чемпионата Европы, в сезоне-2015/16 спортсмены стали победителями финала Гран-при. Климов не принимал участия в Олимпийских играх 2018 года из-за того, что Международный олимпийский комитет не допустил Столбову до соревнований.