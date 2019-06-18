Фехтовальщица Дериглазова сожалеет, что потеряла хладнокровие в финале ЧЕ

29-летняя россиянка уступила в решающей встрече чемпионата Европы ди Франчиске, которая была также соперницей по финалу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, со счетом 8:15. Итальянка вернулась в большой спорт после перерыва, связанного с рождением ребенка.

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 18 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2016 года в фехтовании на рапире россиянка Инна Дериглазова проиграла в финале чемпионата Европы в немецком Дюссельдорфе, поскольку ей не хватило хладнокровия во встрече с итальянкой Элизе ди Франчиске. Таким мнением Дериглазова поделилась с ТАСС во вторник после выступления.

"Самое страшное, что я знаю свои ошибки и сегодня на них попадалась. Мне нужно фехтовать поспокойнее, а я начинаю заводиться, нервничать и переживать, когда получаю уколы, когда нужно хладнокровие, я иду ва-банк. Ди Франчиска не изменилась после возвращения - делает все то же самое, впрочем, как и я. Вопрос ведь в том, как правильно выбрать момент, дистанцию", - рассказала Дериглазова.

"Конечно же, я расстроилась, скрывать не буду, да у меня это и не получится. Я допустила большое количество ошибок, и потом, когда у итальянки было преимущество, у меня не получилось ее догнать. Впереди командные соревнования, перед которыми мы проведем анализ личных соревнований и постараемся добиться успеха - все сильны, все хотят побеждать", - подчеркнула олимпийская чемпионка.

Россиянка считает, что нужно радоваться каждой медали, но нацеливаться на золото. "Да, это спорт, в котором сегодня ты силен, а завтра можешь проиграть. И надо радоваться каждой медали. Но все мы тренируемся ради высшей награды", - сказала Дериглазова.

Серебро 29-летней Дериглазовой стало третьей наградой для российской сборной на чемпионате Европы. В понедельник бронзовые медали завоевали саблистка Софья Великая и рапирист Алексей Черемисинов. Программа индивидуальных соревнований чемпионата Европы завершится 19 июня. Командные турниры пройдут с 20 по 22 июня.