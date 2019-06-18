Велогонщик Воробьев заменит Евтушенко в составе сборной России на Европейских играх

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Велосипедист Антон Воробьев заменит получившего травму Александра Евтушенко в составе сборной России по велогонкам на шоссе на Европейских играх в Минске. Об этом ТАСС сообщил во вторник главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян.

Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня. Соревнования по велоспорту на шоссе у мужчин пройдут 23 июня в групповой гонке и 25 июня в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

"У Евтушенко из-за падения на тренировке случилась травма колена, ему врач запретил участвовать в тренировочном процессе до выздоровления, и, соответственно, он пропустит соревнования. У него и раньше были проблемы с коленом, и в резерве стоял Антон Воробьев", - сказал тренер.

Воробьев заменит Евтушенко как в групповой, так и в индивидуальной гонках. "Воробьев поможет в групповой гонке нашим командным действиям", - отметил Абрамян.

В состав мужской сборной по шоссейным велогонкам кроме Воробьева вошли Александр Порсев, Евгений Шалунов, Степан Курьянов и Артем Ныч.