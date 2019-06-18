Сборные Италии, Бразилии и Австралии вышли в плей-офф женского ЧМ по футболу

ТАСС, 19 июня. Сборные Италии, Австралии и Бразилии пробились в 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

В заключительном туре группового этапа бразильские футболистки победили итальянок со счетом 1:0, гол на 74-й минуте с пенальти забила Марта. Этот мяч стал для 33-летней футболистки, проводящей свой пятый чемпионат мира, 17-м в рамках финальных этапов мировых первенств. Этот результат является рекордным. Среди мужчин больше всех мячей на чемпионатах мира забил немец Мирослав Клозе, на его счету 16 голов на четырех мировых первенствах.

В другом матче австралийки разгромили команду Ямайки - 4:1. В составе победительниц все голы забила Саманта Керр (11, 42, 69 и 83-я минуты). У ямайской сборной отличилась Гавана Солан (49).

В турнирной таблице группы С первое место заняла сборная Италии, набравшая 6 очков из 9 возможных, второй стала команда Австралии (6), третьими - представительницы Бразилии (6), квалифицировавшиеся в плей-офф как лучшая команда, занявшая третье место в своей группе. На четвертой позиции финишировала команда Ямайки (0). Итоговое положение первых трех сборных определилось по разнице забитых и пропущенных голов.

Ранее в 1/8 финала прошли сборные Франции, Норвегии, Германии, Испании, Китая, Англии, Японии, Нидерландов, Канады, США и Швеции.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу. Турнир завершится 7 июля.