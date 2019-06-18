Тренер: рапиристка Дериглазова проиграла в финале ЧЕ и технически, и тактически

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 19 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро по фехтованию на рапирах Инна Дериглазова объективно проиграла в финале чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе, уступив итальянке Элизе де Франчиске и в технике, и в тактике ведения боя. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России, олимпийский чемпион по фехтованию на рапире Ильгар Мамедов.

Во вторник 29-летняя россиянка уступила в решающей встрече чемпионата Европы ди Франчиске, которая была также ее соперницей по финалу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Финал чемпионата Европы завершился со счетом 15:8 в пользу итальянки, вернувшейся в большой спорт после перерыва, связанного с рождением ребенка.

"Ди Франчиска - девушка опытная, со всеми существующими спортивными званиями (двукратная чемпионка Игр-2012, семикратная чемпионка мира - прим. ТАСС), она вернулась и хотела хорошо выступить на официальном старте, очень грамотно построила бой. Инна смогла ее перебороть в определенный момент, но сама себя завела после, на ее взгляд, неверного решения судьи", - рассказал Мамедов.

"Запросила пересмотр видео - все было верно. А потом пошла в атаку, а мыслями осталась в той ошибке. Сколько раз я повторяю спортсменам - правильно выставлена оценка или неправильно, иди дальше. Будем откровенны, Инна проиграла и технически, и тактически, а итальянка сегодня объективно была сильнее, победы случаются не всегда", - подчеркнул главный тренер сборной.

Индивидуальный турнир чемпионата Европы завершится в Дюссельдорфе 19 июня, командный пройдет с 20 по 22 июня.