Церемония вручения индивидуальных наград НХЛ пройдет в ночь на четверг в Лас-Вегасе

ТАСС, 19 июня. Церемония вручения индивидуальных призов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоится в ночь на четверг в Лас-Вегасе (США). На приз лучшему вратарю регулярного чемпионата ("Везина Трофи") претендует российский голкипер клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, а среди кандидатов на титул самого ценного игрока по версии журналистов ("Харт Мемориал Трофи") и игроков ("Тед Линдсей Эворд") номинирован его одноклубник Никита Кучеров.

Приз имени Мориса Ришара, который вручается лучшему снайперу, получит российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, забросивший в регулярном чемпионате 51 шайбу. Овечкин стал обладателем трофея восьмой раз в карьере. Также из российских игроков приз дважды выигрывал Павел Буре (2000, 2001), а в 2004 году Илья Ковальчук поделил звание лучшего снайпера чемпионата с Риком Нэшем и Джеромом Игинлой.

Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ стал Кучеров. Он набрал 128 (41 шайба + 87 передач) очков и на один балл превзошел рекорд результативности среди российских хоккеистов, который был установлен Александром Могильным в сезоне-1992/93. Кучеров на 12 очков опередил канадца Конора Макдэвида из "Эдмонтона", ставшего вторым в списке бомбардиров. Форвард "Тампы" - третий россиянин, выигравший "Арт Росс Трофи", ранее этот приз завоевывали нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (2) и Овечкин (1).

Как определяются лауреаты наград

Обладатели всех призов, судьба которых решается голосованием, определяются задолго до церемонии вручения. Выбор завершается практически одновременно со стартом первого раунда плей-офф, поэтому выступление в Кубке Стэнли на результаты никак не влияет. Лауреатов большинства призов определяют журналисты из ассоциаций пишущих медиа и телевидения. Первые выбирают обладателей "Харт Трофи" (самый ценный игрок), "Норрис Трофи" (лучший защитник), "Селки Трофи" (лучший оборонительный нападающий), "Колдер Трофи" (лучший новичок), "Леди Бинг Трофи" (джентльмен на льду) и "Билл Мастертон Трофи" (за преданность хоккею).

Телевизионщики отвечают за "Джек Адамс Эворд" (лучший тренер). Избранные представители обеих ассоциаций называют обладателя "Кинг Клэнси Трофи" (приз игроку, являющемуся примером для других на льду и в общественной жизни). Обладателя "Везина Трофи" (лучший голкипер) определяют генеральные менеджеры клубов. Сами хоккеисты выбирают обладателя приза имени Теда Линдсея (лучший игрок сезона от имени профсоюза), а лауреата награды имени Марка Мессье, вручаемой за лидерские качества, определяет сам Мессье.

В процессе голосования каждый его участник называет пятерых претендентов, ранжируя места с первого по пятое. Очки считаются по схеме 10-7-5-3-1 (на "Везина Трофи" нужно назвать трех претендентов, схема 5-3-1). Победителем становится тот, кто набрал большее количество очков. 20 июня станут известны все расклады по голосам, а пока же названы только хоккеисты, занявшие первые три места в каждой номинации.

Кучеров и Василевский в числе соискателей главных призов

Еще три индивидуальных трофея на двоих могут выиграть Василевский и Кучеров. Форвард номинирован на приз самому ценному хоккеисту чемпионата, где его конкурентами будут Макдэвид и капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби. Ранее россияне пять раз становились обладателями "Харт Трофи" - трижды это удавалось Овечкину (2008, 2009, 2013), по разу - Сергею Федорову (1994) и Малкину (2012). В прошлом году обладателем самого престижного индивидуального приза стал канадец Тейлор Холл из "Нью-Джерси".

"Тед Линдсей Эворд", помимо Кучерова, могут получить Макдэвид и американец Патрик Кейн из "Чикаго". Российские хоккеиста становились обладателями приза также пять раз. Трижды награду выигрывал Овечкин (2008-2010), а Федоров (1994) и Малкин (2012) побеждали по одному разу.

Василевский может стать вторым вратарем из России, получившим приз лучшему голкиперу сезона НХЛ. Сергей Бобровский, выступающий за "Коламбус", дважды становился обладателем награды (2012/13, 2016/17). Василевский в голосовании по итогам прошлого сезона занял третье место, приз достался финскому голкиперу "Нэшвилла" Пекке Ринне. В этот раз соперниками россиянина будут Бен Бишоп из "Далласа" и Робин Ленер из "Айлендерс".

Бишоп и Ленер стали первыми по проценту отраженных бросков (93,4% и 93,0% соответственно), Василевский по этому показателю занял шестое место (92,5%). 24-летний россиянин одержал больше всех побед (39). Ленер провел семь матчей "на ноль", а Василевский и Бишоп - по шесть.

Остальные номинанты на награды

Главным претендентом на приз лучшему новичку лиги является 25-летний канадский вратарь Джордан Биннингтон, который стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Сент-Луиса". Вошли в тройку и два шведа - первый номер прошлогоднего драфта 19-летний защитник "Баффало" Расмус Далин и 20-летний нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерссон. Лучшего форварда оборонительного плана выбирали из тройки канадцев, составленной из Марка Стоуна ("Вегас"), Патриса Бержерона ("Бостон") и Райана О'Райлли ("Сент-Луис"). На приз лучшему защитнику сезона претендуют канадцы Марк Джиордано ("Калгари") и Брент Бернс ("Сан-Хосе"), а также швед Виктор Хедман ("Тампа").

Американец Ник Фолиньо ("Коламбус"), канадец Джо Торнтон ("Сан-Хосе") и Ленер могут стать обладателями награды имени Билла Мастертона, вручаемой за спортивное мастерство и верность хоккею. Приз за честную борьбу и джентльменское поведение на льду разыграют финский форвард "Флориды" Александр Барков, а также канадцы Шон Монахан ("Калгари") и О'Райлли.

Кандидатами на приз Кинга Клэнси, вручаемый игроку, который демонстрирует пример поведения на льду и вне его, а также принимает активное участие в общественной жизни, являются американский нападающий Джейсон Цукер ("Миннесота"), шведский защитник Оливер Экман-Ларссон ("Аризона") и его соотечественник голкипер Хенрик Лундквист ("Рейнджерс"). Приз имени Марка Мессье могут получить канадские нападающие Джастин Уильямс ("Каролина"), Уэйн Симмондс ("Нэшвилл") и защитник Джиордано.

За приз лучшему тренеру регулярного сезона поспорят Джон Купер ("Тампа"), Крэйг Беруби ("Сент-Луис") и Барри Тротц ("Айлендерс"). Лучшего генерального менеджера выбирали между Доном Суини ("Бостон"), Дугом Армстронгом ("Сент-Луис") и Доном Уодделлом ("Каролина").

На получение приза имени Вилли О'Ри претендуют директор центра отдыха Clark Park Энтони Бенавидес, основатель "Игроки против расизма" Тамми Линч и создатель молодежной хоккейной программы в городе Флинт Рико Филлипс. Награда вручается человеку, который наилучшим образом использует хоккей в качестве платформы, помогающей людям развивать характер и важные жизненные навыки.

На церемонии будет выставлен и главный трофей лиги - Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне его впервые в истории завоевал "Сент-Луис".