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ЧМ-2022 по футболу

Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи

Чиновника задержали во вторник в Нантере (Франция) по делу о коррупции во время выборов места проведения ЧМ-2022

ТАСС, 19 июня. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Платини был задержан по делу о коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. При этом представитель француза Жан-Кристоф Алькье утверждал, что чиновника взяли под стражу исключительно для дачи свидетельских показаний. Сделано это было для того, чтобы другие вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства.

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