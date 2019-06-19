Российские фехтовальщики во второй день ЧЕ выиграли одну серебряную медаль

ДЮССЕЛЬДОРФ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию во вторник усилиями Инны Дериглазовой пополнила копилку наград серебряной медалью. Теперь команда на текущем чемпионате Европы имеет в активе три медали - две бронзовые и одну серебряную.

Первую награду в стартовый день турнира завоевала олимпийская чемпионка Софья Великая (сабля). Вторую медаль команде принес рапирист Алексей Черемисинов.

Для 34-летней Великой, которая является лидером мирового рейтинга, бронзовая награда чемпионата стала признаком собственной стабильности. Россиянка уступила в схватке за выход в финал француженке Манон Брюне со счетом 11:15. Если вести отчет с начала сезона, то Брюне второй раз победила россиянку, впервые это произошло на Гран-при в Сеуле. Великая же обыграла француженку на майском Кубке мира в Тунисе.

"Поединки с одними и теми же соперниками всегда разные - многое зависит от психологии и физики. Сейчас я допустила больше ошибок и проиграла", - рассказала ТАСС Великая.

Черемисинов свой результат считает хорошим, поэтому переживать из-за него не собирается. Хотя он уверен, что мог выиграть встречу с итальянцем Алессио Фокони, завершившуюся со счетом 11:15. В финале обидчик россиянина со счетом 15:4 выиграл у олимпийского чемпиона 2016 года итальянца Даниэле Гароццо (3).

"Надо сказать, я готовился к другому Фокони - он изменился, фехтовал со мной не так, как раньше. Весь бой я его "искал", пытался "зацепиться" мыслью, к середине поединка нашел, но счет уже стал критическим. Был бы разрыв хотя бы в два очка, мог и выиграть эту встречу", - считает 33-летний россиянин.

Немного хладнокровия

Российские шпажисты на чемпионате Европы остались без наград - дальше всех прошли Сергей Бида и Сергей Ходос (1/16 финала). Бида уступил израильтянину Идо Харперу (9:15), Ходос - голландцу Басу Вервийлену (10:15). Чемпионом стал израильтянин Ювал-Шалом Фрейлих, завоевав первое в истории Израиля золото европейского первенства.

"Если бы меня спросили вчера о том, кто будет чемпионом Европы, я вряд ли бы назвал этого спортсмена в числе претендентов. Однако это шпага - секунда опережения и балл. Кто острей себя чувствует, тот и будет чемпионом", - сказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

Единственным призером из состава сборной России во второй день турнира стала чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро рапиристка Дериглазова. В финале 29-летняя россиянка уступила Элизе ди Франчиске, которая была ее соперницей в решающем противостоянии Игр 2016 года. Итальянка, вернувшаяся в большой спорт после перерыва, связанного с рождением ребенка, в этот раз оказалась сильней со счетом 15:8.

"Ди Франчиска - девушка опытная, со всеми существующими спортивными званиями (двукратная чемпионка Игр-2012, семикратная чемпионка мира - прим. ТАСС). Она вернулась и хотела хорошо выступить на официальном старте, очень грамотно построила бой. Хотя Инна [Дериглазова] смогла ее перебороть в определенный момент, итальянка сама себя завела", - рассказал Мамедов.

Мнение Дериглазовой совпадает с тренерским. "Самое страшное, что я знаю свои ошибки и сегодня на них попадалась. Мне нужно фехтовать спокойней, а я начинаю заводиться, нервничать и переживать. Конечно, я расстроилась, скрывать не буду", - рассказала Дериглазова.

Программа индивидуальных соревнований чемпионата Европы завершится 19 июня, в этот день пройдут турниры среди шпажисток и саблистов. В женской части сборную России представят Татьяна Андрюшина, Виолетта Храпина, а также бронзовые призерки Олимпийских игр 2016 года Виолетта Колобова и Любовь Шутова. В мужской сабле у россиян выступят Дмитрий Даниленко, Константин Лоханов, Вениамин Решетников и серебряный призер чемпионата Европы прошлого года Камиль Ибрагимов. Командные турниры пройдут с 20 по 22 июня.