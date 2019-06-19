Кущенко: Единая лига ВТБ может проводить серии плей-офф до двух побед в следующем сезоне

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ в следующем сезоне может проводить серии плей-офф до двух побед, а не до трех, но решение будут принимать клубы-участники. Об этом в интервью ТАСС заявил президент баскетбольного турнира Сергей Кущенко.

ЦСКА 10 июня в восьмой раз подряд стал победителем Единой лиги ВТБ, обыграв "Химки" в трех встречах финальной серии. Всего армейцы побеждали в 10 турнирах из 11, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки".

"Международная федерация баскетбола просит все чемпионаты закончить до 12 июня, а в Евролиге появляется две новых команды. Таким образом сезон становится плотнее. Скорее всего, на совете лиги будет обсуждаться вопрос, чтобы проводить некоторые серии плей-офф до двух побед, или все. Но будем серьезно советоваться с клубами", - сказал Кущенко.

"Совет лиги пройдет в середине июля. А перед началом сезона, в конце сентября - начале октября, будем открывать бюджеты клубов. Это традиция", - добавил президент лиги.

Единая лига ВТБ была образована в 2008 году. В завершившемся сезоне в чемпионате приняли участие 14 клубов из 6 стран - России, Белоруссии, Польши, Латвии, Эстонии и Казахстана.