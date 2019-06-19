Место проведения следующего Матча звезд Единой лиги ВТБ будет объявлено в июле

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Москва, Казань и Краснодар являются претендентами на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ в 2020 году, решение будет принято в июле. Об этом в интервью ТАСС заявил президент турнира Сергей Кущенко.

"Москва, Казань и Краснодар [претендуют на проведение матча]. Скорее всего, мы объявим на совете лиги в июле. Чтобы не затягивать, чтобы были разработаны заранее билетные и развлекательные программы", - сказал Кущенко.

В феврале в Москве прошел третий Матч звезд Единой лиги ВТБ. Первый состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018-м в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ была образована в 2008 году. В завершившемся сезоне в чемпионате приняли участие 14 клубов из шести стран - России, Белоруссии, Польши, Латвии, Эстонии и Казахстана. Чемпионом восьмой раз подряд стал московский ЦСКА.