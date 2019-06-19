Клуб НХЛ "Сент-Луис" сделал квалификационное предложение Барбашеву

ТАСС, 19 июня. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" сделало российскому нападающему Ивану Барбашеву квалификационное предложение. Об этом в среду сообщила пресс-служба НХЛ со ссылкой на слова генерального менеджера клуба Дага Армстронга.

В ночь на 13 июня "Сент-Луис" в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл "Бостон" со счетом 4:1 и впервые в истории стал обладателем трофея. В составе команды победителями стали российские нападающие Барбашев и Владимир Тарасенко. 23-летний Барбашев 1 июля может стать ограниченно свободным агентом.

"Мы сделали ему квалификационное предложение, - сказал Армстронг. - Я поговорил с его агентом, и мы вернемся к этому вопросу на следующей неделе, мы ожидаем, что подпишем с ним контракт. Это очень хороший игрок, который продолжает прогрессировать. В этом сезоне он сделал большой шаг вперед, и теперь нам нужно найти для него новый ориентир для дальнейшего развития".

В прошедшем плей-офф "Сент-Луис" обыграл поочередно "Виннипег" (4-2 в серии), "Даллас" (4-3), "Сан-Хосе" (4-2) и "Бостон" (4-3). Барбашев в розыгрыше Кубка Стэнли в 25 матчах набрал 6 очков (3 гола + 3 результативные передачи). В регулярном чемпионате Барбашев сыграл в 80 матчах и набрал 26 очков (14+12).