Кущенко: Единая лига ВТБ будет тщательно изучать гарантии возможных новичков

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ со всей ответственностью будет подходить к изучению гарантий и документации клубов, желающих стать участниками турнира. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

"Сейчас перепроверяем документы клубов - очень кропотливо относимся к документации, раньше было много ошибок, которые нельзя повторять. Вроде и печати синие, и подписи серьезные, а по ходу сезона все оказывалось фикцией, поэтому к гарантиям относимся очень серьезно. Сегодня, чтобы войти в лигу, должны быть соблюдены серьезные условия - от бюджета и стадиона до международного аэропорта. На сегодняшний день ситуация такая - чемпионат продолжат 14 клубов", - сказал Кущенко.

Единая лига ВТБ была образована в 2008 году. В завершившемся сезоне в чемпионате приняли участие 14 клубов из шести стран - России, Белоруссии, Польши, Латвии, Эстонии и Казахстана. Чемпионом восьмой раз подряд стал московский ЦСКА.