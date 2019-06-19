СМИ: "Порту" увеличит предложение по покупке футболиста "Спартака" Зе Луиша до €12 млн

ТАСС, 19 июня. Португальский футбольный клуб "Порту" в ближайшие дни намерен увеличить сумму предложения за нападающего московского "Спартака" Зе Луиша до €12 млн. Об этом в среду сообщила газета Record.

По информации источника, "Спартак" ранее отклонил первое предложение "Порту" в размере €8 млн. Как сообщала газета A Bola, 28-летний футболист уже договорился с португальским клубом о четырехлетнем контракте с зарплатой €100 тыс. в месяц.

Зе Луиш перешел в "Спартак" летом 2015 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года. За красно-белых футболист провел 109 матчей во всех турнирах, забив 35 мячей и отдав 25 голевых передач. В составе московского клуба нападающий стал чемпионом России сезона-2016/17, бронзовым призером турнира (2017/18) и обладателем Суперкубка России - 2017.