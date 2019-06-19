Крис Пол опроверг слухи о возможном обмене из "Хьюстона"

ТАСС, 19 июня. Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" Крис Пол опроверг слухи о том, что не хочет выступать в команде. Об этом в среду баскетболист написал в Instagram.

Ранее "Газета.Ru" со ссылкой на портал Yahoo Sports сообщила, что 34-летний Пол попросил руководство "Хьюстона" обменять его в другой клуб. По информации источника, это желание было связано с конфликтом Пола и Джеймса Хардена, который произошел после поражения команды в серии второго раунда плей-офф НБА с "Голден Стэйт" (2-4).

"Первый раз об этом слышу", - написал Пол.

Пол выступает за "Хьюстон" с 2017 года. В сезоне-2018/19 Пол набирал в регулярном чемпионате НБА в среднем 15,6 очка за игру, совершая 4,6 подбора и отдавая 8,2 передачи. В плей-офф на его счету в среднем 17,0 очка при 6,4 подбора и 5,5 передачи.