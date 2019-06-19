Ганус: ВФЛА в нынешнем состоянии не может быть восстановлена в правах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не может быть восстановлена в правах в своем нынешнем состоянии. Об этом журналистам заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

"Мы не можем озвучивать все материалы, но у нас есть основания говорить о том, что ВФЛА в нынешнем состоянии не может быть восстановлена, - сказал Ганус. - И в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), и в AIU (антикоррупционный орган IAAF Athletics Integrity Unit - прим. ТАСС) есть достаточно материалов, которые вызывают беспокойство относительно того, что в ВФЛА действительно происходят перемены".

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. 9 июня совет IAAF продлил отстранение ВФЛА.