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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Ганус: ВФЛА в нынешнем состоянии не может быть восстановлена в правах

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не может быть восстановлена в правах в своем нынешнем состоянии. Об этом журналистам заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

"Мы не можем озвучивать все материалы, но у нас есть основания говорить о том, что ВФЛА в нынешнем состоянии не может быть восстановлена, - сказал Ганус. - И в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), и в AIU (антикоррупционный орган IAAF Athletics Integrity Unit - прим. ТАСС) есть достаточно материалов, которые вызывают беспокойство относительно того, что в ВФЛА действительно происходят перемены".

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. 9 июня совет IAAF продлил отстранение ВФЛА.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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