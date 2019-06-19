Количество дел о применении допинга легкоатлетами в Чувашии будет увеличено до 70

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Количество дел по поводу зафиксированных случаев применения запрещенных препаратов легкоатлетами Чувашской республики будет увеличено до 70. Об этом в среду журналистам на пресс-конференции сообщил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

В понедельник РУСАДА сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

"Количество дел по Чувашии будет увеличено до 70. Сейчас первый пакет дел уже передан на рассмотрение, потом последует второй", - сказал Ганус.