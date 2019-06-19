Более 1700 проб было взято РУСАДА у российских легкоатлетов в 2019 году

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2019 году взяло 1794 пробы у легкоатлетов из России. Об этом журналистам в среду сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"В пул тестирования входят порядка 400 спортсменов из легкой атлетики. С 1 января по 18 июня мы отобрали 6261 пробу, из них 1794 - в легкой атлетике", - сказал Ганус.

Как Ганус сообщал ранее ТАСС, РУСАДА запланировало в 2019 году взять 11 тыс. допинг-проб, в 2020-м - 13 тыс. Увеличение планируется достигнуть за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.

В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований, взято у спортсменов 9540 проб.