Алексей Морозов переизбран на пост управляющего директора Молодежной хоккейной лиги

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Управляющий директор Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов переизбран на занимаемый пост на заседании правления лиги. Об этом журналистам сообщил председатель правления МХЛ Александр Медведев.

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Морозов будет находиться на занимаемой должности до 2023 года.

"Он будет заниматься своей работой следующие четыре года. Я уверен, что он отлично справится со своей работой", - сказал Медведев.

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России, серебряный призер Олимпиады-1998, а также вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея занимает пост в МХЛ с 2015 года.