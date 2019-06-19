Барбашев упал с пожарной машины во время празднования победы в Кубке Стэнли

ТАСС, 19 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис" Иван Барбашев упал с пожарной машины во время парада в честь победы команды в Кубке Стэнли. Видео инцидента опубликовано очевидцами в Twitter.
Во время очередного парада Барбашев стоял на краю крыши машины. В момент, когда она тронулась, хоккеист не смог удержать равновесие и упал.
В ночь на 13 июня "Сент-Луис" в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл "Бостон" и впервые в истории стал обладателем трофея. В составе команды победителями стали российские нападающие Барбашев и Владимир Тарасенко.