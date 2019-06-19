Ганус: прокуратура РФ изучает взаимодействие РУСАДА и IAAF по делу Лысенко

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Прокуратура РФ рассматривает дело о взаимодействии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по расследованию допингового дела серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

По информации ТАСС, в прокуратуру РФ было подано заявление о правомочности ведения расследовательной деятельности РУСАДА и антикоррупционного легкоатлетического органа IAAF Athletics Integrity Unit (AIU) по делу Лысенко. Прокуратура намерена изучить, имеет ли РУСАДА право заниматься расследованием, используя определенные методы оперативно-розыскных действий.

"По делу Лысенко произошла модификация, произошла смена позиций. С учетом того, что это молодой спортсмен, бесхитростным назвать его нельзя, но и сказать, что он играет в шахматную партию в этом деле, сложно. Проводится дело по заявлению в прокуратуру", - сказал Ганус.

"Мы обязаны взаимодействовать, и это направлено на защиту наших интересов и чистых спортсменов. Из дела Лысенко наша спортивная власть могла выйти с высоко поднятой головой, но сейчас дело осложняется", - добавила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Лысенко в начале августа был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за систематического пропуска внесоревновательного допинг-тестирования. IAAF в ходе изучения обстоятельств случившегося выявила факты возможной подделки документов, которые спортсмен представил для объяснения причин нарушения. В начале мая в СМИ появилась информация, что к подлогу могут быть причастны сотрудники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

9 июня совет IAAF продлил отстранение ВФЛА. Глава специальной рабочей группы Руне Андерсен заявил, что вопрос восстановления национальной федерации будет поднят только после окончания дела Лысенко. Министр спорта РФ Павел Колобков 10 июня заявил, что расследование продлится от двух до трех месяцев.