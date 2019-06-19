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Футбол в России

Глушаков покинул футбольный клуб "Спартак"

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию
Денис Глушаков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Денис Глушаков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 19 июня. Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Глушаков был выведен из основного состава клуба 18 сентября прошлого года из-за конфликта с занимавшим тогда пост главного тренера команды Массимо Каррерой. После увольнения итальянского специалиста 23 октября он вернулся к тренировкам с основой.

Глушаков перешел в "Спартак" из московского "Локомотива" в 2013 году. Всего за "Спартак" полузащитник провел 173 матча, забив 23 гола и отдав 10 голевых передач. В составе красно-белых он становился чемпионом России (2017) и бронзовым призером турнира (2018), а также обладателем Суперкубка России (2017).

В прошедшем сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России. В следующем сезоне красно-белые начнут выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

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