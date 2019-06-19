ФК "Динамо" подписал контракт с украинским защитником

ТАСС, 19 июня. Московский футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с украинским защитником Иваном Ордецом, выступавшим за донецкий "Шахтер". Об этом в среду сообщает пресс-служба столичного клуба.

Соглашение с 26-летним украинцем рассчитано на три года. Он стал четвертым футболистом команды, перешедшим в клуб в летнее трансферное окно. До него "Динамо" пополнили польский полузащитник Себастиян Шиманьский и защитники Игорь Калинин и Заурбек Плиев.

В прошедшем сезоне Ордец провел два матча в чемпионате Украины. Является воспитанником донецкого "Шахтера", за основную команду дебютировал в 2009 году, всего за "Шахтер" провел 99 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи, а также получил 16 желтых и четыре красных карточки. Защитник является двукратным чемпионом Украины (2016/17, 2017/18), трехкратным обладателем Кубка Украины (2015/16, 2016/2017, 2017/18) и обладателем Суперкубка страны (2017).

За сборную Украины Ордец провел 12 матчей и забил один гол, в последний раз выходил на поле в составе национальной команды в марте прошлого года.

В прошедшем сезоне чемпионата России "Динамо" заняло 12-е место.