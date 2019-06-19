Обладатель Кубка Гагарина Херсли продолжит карьеру в "Спартаке"

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шведский защитник Патрик Херсли подпишет контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент, генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

"Херсли перейдет в "Спартак", - сказал Жамнов.

32-летний швед станет пятым легионером в составе красно-белых после вратаря Юлиуса Гудачека (Словакия), латвийцев Мартиньша Карсумса и Каспарса Даугавиньша, а также чеха Робина Ганзла. Согласно регламенту КХЛ, российские клубы могут заявлять на матч не более пяти иностранцев. "Возможно, мы возьмем шестого легионера", - отметил Жамнов.

Херсли перешел в СКА по ходу сезона-2016/17 и стал обладателем Кубка Гагарина в составе команды из Санкт-Петербурга. Срок его контракта истек 30 апреля. До этого в КХЛ он выступал за ярославский "Локомотив" (2015-2017) и новосибирскую "Сибирь" (2014-2015). В сезоне-2018/19 провел 36 игр в регулярном чемпионате и набрал 33 (14 голов + 19 результативных передач) очка. В плей-офф на счету шведского защитника 3 передачи в 12 встречах.

Ранее со "Спартаком" подписали контракты нападающий Илья Аркалов и защитник Яков Рылов (оба из "Нефтехимика"), чемпион мира 2014 года защитник Александр Кутузов ("Локомотив"), нападающие Руслан Педан ("Динамо", Рига), Михаил Юньков ("Северсталь") и Денис Кокарев ("Витязь").

В сезоне-2018/19 "Спартак" занял седьмое место в Западной конференции КХЛ и впервые с 2010 года выиграл матч плей-офф, одержав две подряд победы в первом раунде Кубка Гагарина над СКА. Красно-белые уступили армейцам в серии со счетом 2-4.