Мостовой: Глушаков может играть в России до 40 лет

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков способен продолжать выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) до 40 лет. Такое мнение ТАСС высказал экс-полузащитник красно-белых и сборной России Александр Мостовой.

В среду "Спартак" объявил об уходе 32-летнего Глушакова из клуба. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.

"Есть разные причины, по которым футболисты покидают команды, здесь - по соглашению сторон, - сказал Мостовой. - Скорее всего, всех это устроило. Ничего негативного я в этом не вижу".

По мнению экс-спартаковца, Глушаков, в отличие от другого бывшего игрока сборной 35-летнего Игоря Денисова, не будет завершать профессиональную карьеру. "У него такой опыт, что он еще может спокойно играть во многих клубах. Я еще много лет назад говорил, что [Сергей] Игнашевич и братья [Алексей и Василий] Березуцкие спокойно могут играть до 40 лет, Игнашевич уже завершал карьеру, а потом его опять взяли в сборную, и он был одним из лучших защитников [на чемпионате мира 2018 года]. Повторюсь, если все нормально, в нашем чемпионате можно играть до 40 лет, Глушаков, конечно, не исключение".

Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года, в прошедшем сезоне футболист провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забив четыре гола. В общей сложности в составе красно-белых он провел 173 матча, забив 23 гола и отдав 10 голевых передач, полузащитник помог команде выиграть первый с 2001 года чемпионский титул (в сезоне-2016/17), а также завоевать Суперкубок России. Осенью прошлого года Глушаков был выведен из основного состава команды из-за конфликта с занимавшим тогда пост главного тренера команды итальянским специалистом Массимо Каррерой. После его увольнения 23 октября полузащитник вернулся к тренировкам с основой и вновь стал капитаном команды, в ответ на это болельщики красно-белых провели несколько акций протеста, по их мнению, Глушаков был причастен к решению уволить Карреру.

В прошедшем сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России. В следующем сезоне красно-белые начнут выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.