Тсонга и Пэр сыграли в футбол во время матча на турнире ATP в Галле

ТАСС, 19 июня. Французские теннисисты Жо-Вильфрид Тсонга и Бенуа Пэр сыграли в футбол во время матча первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.
Встреча прошла во вторник и завершилась победой Тсонга со счетом 6:4, 7:5. Во втором сете при счете 1:1 после своей подачи Пэр выронил ракетку, Тсонга отбил его удар, после чего Пэр перевел мяч обратно ударом ногой. В итоге теннисисты стали играть в футбол под аплодисменты зрителей. В завершении Пэр попытался насести удар "ножницами", но он не совсем получился из-за падения теннисиста.
Во втором круге Тсонга 20 июня встретится с первой ракеткой турнира швейцарцем Роджером Федерером.
Французы провели между собой пять встреч, Тсонга победил четыре раза.
Тсонга занимает 77-е место в рейтинге ATP, в активе француза 17 титулов ATP. Он также является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в парном разряде. Пэр находится на 28-й строчке рейтинга, в его активе 3 победы на турнирах ATP.