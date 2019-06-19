Тсонга и Пэр сыграли в футбол во время матча на турнире ATP в Галле

ТАСС, 19 июня. Французские теннисисты Жо-Вильфрид Тсонга и Бенуа Пэр сыграли в футбол во время матча первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.

Встреча прошла во вторник и завершилась победой Тсонга со счетом 6:4, 7:5. Во втором сете при счете 1:1 после своей подачи Пэр выронил ракетку, Тсонга отбил его удар, после чего Пэр перевел мяч обратно ударом ногой. В итоге теннисисты стали играть в футбол под аплодисменты зрителей. В завершении Пэр попытался насести удар "ножницами", но он не совсем получился из-за падения теннисиста.