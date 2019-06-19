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Тсонга и Пэр сыграли в футбол во время матча на турнире ATP в Галле

Французы начали играть в футбол после того, как Пэр выронил ракету

ТАСС, 19 июня. Французские теннисисты Жо-Вильфрид Тсонга и Бенуа Пэр сыграли в футбол во время матча первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.

Встреча прошла во вторник и завершилась победой Тсонга со счетом 6:4, 7:5. Во втором сете при счете 1:1 после своей подачи Пэр выронил ракетку, Тсонга отбил его удар, после чего Пэр перевел мяч обратно ударом ногой. В итоге теннисисты стали играть в футбол под аплодисменты зрителей. В завершении Пэр попытался насести удар "ножницами", но он не совсем получился из-за падения теннисиста.

 

Во втором круге Тсонга 20 июня встретится с первой ракеткой турнира швейцарцем Роджером Федерером.

Французы провели между собой пять встреч, Тсонга победил четыре раза.

Тсонга занимает 77-е место в рейтинге ATP, в активе француза 17 титулов ATP. Он также является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в парном разряде. Пэр находится на 28-й строчке рейтинга, в его активе 3 победы на турнирах ATP.

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