Научная конференция о пляжном теннисе пройдет в Москве во время командного чемпионата мира

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Научная конференция, посвященная проблемам пляжного тенниса, будет проведена в июле во время командного чемпионата мира в Москве. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в среду заявила директор московского турнира Екатерина Давыдова.

VIII командный чемпионат мира по пляжному теннису пройдет на кортах теннисного центра им. Хуана Антонио Самаранча с 2 по 7 июля. В турнире примут участие 16 взрослых национальных сборных и 12 юношеских.

"Мы расширили рамки чемпионата, сделав его праздником пляжного тенниса, - заявила Давыдова. - В рамках турнира будет проведена первая научная конференция совместно с Российским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма. Планируем выпустить первый научный сборник по пляжному теннису по ее итогам".

"Будут фотодень, детский день и тренерский день. Мы сделаем все, чтобы любой желающий смог не просто посмотреть, но и поиграть в пляжный теннис", - сказала Давыдова.

По мнению вице-президента Федерации тенниса России Дмитрия Вихарева, пляжный теннис в будущем может претендовать на включение в программу Олимпийских игр. "За десять лет сложно оказаться в числе олимпийских видов, но мы на верном пути к включению в программу летних Олимпиад", - сказал Вихарев.

Действующим чемпионом мира является сборная Бразилии, которая год назад в финале обыграла сборную Италии. Российская команда выигрывала золотые медали в 2016 году.