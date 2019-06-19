СМИ: Месси попросил президента "Барселоны" вернуть футболиста Неймара

ТАСС, 19 июня. Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси попросил президента клуба Хосепа Марию Бартомеу приобрести нападающего французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание El Mundo.

По информации издания, такой вариант возможен, если "Барселоне" удастся передать ПСЖ соглашение, заключенное каталонским клубом с французским нападающим мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном в марте этого года. Таким образом, "Барселона" надеется снизить стоимость Неймара. По данным портала Transfermarkt, трансфер 27-летнего Неймара оценивается в €180 млн, а 28-летнего Гризманна в €130 млн. Ранее сообщалось, что некоторые игроки "Барселоны" против перехода Гризманна из-за его отказа в самом конце летнего трансферного окна прошлого года.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году и за четыре сезона дважды выиграл чемпионат Испании (2015, 2016), трижды Кубок Испании (2015, 2016, 2017), один раз Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и Суперкубок Испании (2013), а также клубный чемпионат мира (2015). Перейдя в ПСЖ в 2017 году, Неймар дважды стал чемпионом Франции и завоевал Кубок Франции (2018), Кубок лиги (2018) и Суперкубок Франции (2018). В составе сборной он стал олимпийским чемпионом (2016), чемпионом Южной Америки среди молодежных команд (2011) и обладателем Кубка конфедераций (2013).

Гризманн выступал за мадридский "Атлетико" с 2014 года. За это время он выиграл с клубом Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок УЕФА (2018). В составе сборной Гризманн стал победителем чемпионата мира по футболу в России - 2018 и выиграл серебро домашнего чемпионата Европы - 2016. 15 мая нападающий объявил об уходе из "Атлетико".