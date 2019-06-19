Российская дзюдоистка Кузютина выступит на Европейских играх в Минске

ТАСС, 19 июня. Российская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Наталья Кузютина выступит на Европейских играх в Минске. Об этом в среду сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России.

В заявлении отмечается, что в составе команды России произошла замена. 30-летняя Кузютина выступит в весовой категории до 52 кг вместо ранее заявленной Юлии Казариной. Причина изменения состава не уточняется.

Помимо бронзы Игр-2016, в активе Кузютиной три бронзовые медали чемпионатов мира, а также четыре золотые и две серебряные медали чемпионатов Европы. На прошлых Европейских играх 2015 года в Баку Кузютина завоевала бронзовую медаль.

Соревнования дзюдоистов в рамках Европейских игр состоятся с 22 по 25 июня. Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня.