Влашич отказался от предложения из Италии, чтобы остаться в ФК ЦСКА

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник Никола Влашич не стал принимать предложение о трансфере в один из итальянских футбольных клубов, решив подписать полноценный контракт с московским ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

19 июня ЦСКА объявил о выкупе прав на 21-летнего хорватского полузащитника у английского "Эвертона". В сезоне-2018/19 хавбек выступал за российский клуб на правах аренды. Новое соглашение рассчитано на пять лет.

"Очень непростой трансфер, с учетом того, что на Влашича претендовало несколько европейских клубов, в частности один из Италии, - сказал Бабаев. - Конкуренция была очень серьезная, в частности с клубами, которые участвуют в Лиге чемпионов. Если говорить о чемпионате Италии, для европейцев это более интересный вариант, чем Российская премьер-лига. Тем ценнее для нас этот трансфер, тем больше поводов для оптимизма".

Гендиректор ЦСКА выразил надежду на то, что хорват принесет команде много пользы, а также отметил, что в переговорах с "Эвертоном" учитывалась позиция самого игрока, который изъявлял желание остаться в России.

"В очередной раз приятно констатировать, что очень многие футболисты предпочитают оставаться в ЦСКА даже в сложной ситуации, - отметил Бабаев. - В данном случае речь о том, что мы впервые за семь лет остались без Лиги чемпионов. Тем не менее Никола изъявил желание остаться, хотя у него были разные варианты продолжения карьеры в Европе".