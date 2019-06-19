{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Московское "Динамо" не рассматривает вариант обмена хоккеиста Шипачева

По словам генерального менеджера клуба, "Динамо" рассчитывает на нападающего в сезоне-2019/20
Вадим Шипачев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Вадим Шипачев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 19 июня. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" на текущий момент не рассматривает возможность обмена нападающего Вадима Шипачева. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов, слова которого приводит пресс-служба "Динамо".

После смены юридического лица, которое произошло 22 апреля, "Динамо" должно заново заключать контракты со всеми хоккеистами, так как соглашения, подписанные с ООО "ХК Динамо-Москва", потеряли юридическую силу. В мае клуб перезаключил контракт с Шипачевым на два года.

"Ситуация с Шипачевым простая - данный хоккеист имеет контракт с клубом, - сказал Меркулов. - Все, что касается разговоров о его возможном обмене, на сегодняшний момент не рассматривается. Мы рассчитываем на него в предстоящем сезоне".

В прошедшем сезоне КХЛ Шипачев, которому в марте исполнилось 32 года, установил рекорд клуба по результативности в одном сезоне. В 61 матче регулярного чемпионата и 11 встречах плей-офф он набрал 76 очков (21 гол + 55 результативных передач). Шипачев является олимпийским чемпионом 2018 года и победителем чемпионата мира - 2014 в составе сборной России.

"Динамо" заняло в прошедшем сезоне пятое место в Западной конференции и вышло в плей-офф, где в серии первого раунда победило "Йокерит" со счетом 4-2 в серии, а затем уступило будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА (1-4).

КХЛ
Гендиректор ХК "Динамо": комплектование состава завершено на 99%
В среду состоялось заседание совета директоров московского клуба
Читать полностью