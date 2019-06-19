Тарпищев: Шарапова сыграла оптимистично в первом матче после пятимесячного перерыва

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова хорошо подавала и действовала оптимистично в первом матче после возвращения после травмы плеча, полученной в январе. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Во вторник Шарапова обыграла словачку Викторию Кужмову в 1/16 финала турнира Mallorca Open (7:6 (10:8), 6:0), турнир проходит на травяном покрытии в Испании. Для российской теннисистки эта победа стала первой после того, как она пропустила пять месяцев из-за травмы плеча. В предыдущий раз Шарапова выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге. Она пропустила Открытый чемпионат Франции 2019 года из-за травмы.

"Учитывая, сколько Шарапова пропустила, то для старта она сыграла нормально. Подавала очень хорошо и играла оптимистично, - сказал Тарпищев. - Теперь интересно посмотреть, как она будет выглядеть в матче с Кербер".

В следующем раунде 32-летняя россиянка встретится с немкой Ангелик Кербер, которая имеет первый номер посева на турнире.

Шарапова является победительницей 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытый чемпионат США, Австралии и Уимблдон. В рейтинге WTA Шарапова на данный момент занимает 85-ю позицию.