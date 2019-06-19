ФК "Спартак" расторг контракт с Дмитрием Комбаровым

ТАСС, 19 июня. Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с защитником Дмитрием Комбаровым. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Соглашение с 32-летним Комбаровым расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Контракт с футболистом был рассчитан до 30 июня 2020 года.

Комбаров перешел в "Спартак" из московского "Динамо" летом 2010 года. В составе "Спартака" он провел 274 матча, забил 27 мячей и отдал 44 голевые передачи. Вместе с командой Комбаров стал чемпионом России (2017), а также стал обладателем серебряных (2012) и бронзовых (2018) медалей первенства (2018). Кроме того, Комбаров выиграл Суперкубок России в 2017 году. В прошедшем сезоне он сыграл 19 матчей во всех турнирах, забив один мяч.

В составе сборной России Комбаров провел 47 матчей, забив два мяча. Он был участником чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

В прошедшем сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России. В следующем сезоне красно-белые начнут выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.