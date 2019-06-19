Минспорт Ростовской области не получал заявок на аккредитацию регбола

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Министерство спорта Ростовской области не получало обращений об аккредитации региональной федерации регбола - командной игры с элементами борьбы, баскетбола и регби. Об этом в среду ТАСС сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

Ранее в эфире телеканала "Россия-24" сообщалось, что представители команды по регболу "Русские медведи" из Ростовской области записали обращение на "Прямую линию с Владимиром Путиным" с просьбой помочь в аккредитации данного вида спорта в регионе.

"В Минспорт Ростовской области обращений по вопросу аккредитации федерации регбола не поступало", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в управлении, в настоящий момент только одна региональная спортивная федерация по регболу в Новосибирской области получила государственную аккредитацию.

Общероссийская общественная организация "Российская федерация регбола" создана в мае 1999 года, в 2003 году регбол был признан видом спорта и включен в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта (ВРВС). Для того, чтобы включить регбол во второй раздел ВРВС, необходимо наличие общероссийской общественной организации и не менее девяти региональных спортивных федераций, уточнили в правительстве региона.