Около 50 тысяч гостей ожидается в Доме болельщиков сборной России на Европейских играх

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Порядка 50 тысяч посетителей ожидается в Доме болельщиков сборной России на II Европейских играх в Минске. Об этом сообщается в пресс-релизе дома.

"За весь период работы дома болельщиков в нем ожидается около 50 000 гостей из числа болельщиков команды России, а также любителей спорта из других стран", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время Европейских игр в доме будут работать зрительская зона с экранами для трансляций, концертный зал, сувенирные магазины, фотозоны и детская зона. В доме будут проходить трансляции турниров, церемонии чествования медалистов, а также встречи с известными спортсменами. Рядом с домом будет организован уличный фестиваль для болельщиков.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Во время проведения Европейских игр в Азербайджане Дом болельщиков сборной России был организован в Баку и пользовался большой популярностью у жителей принимающей страны и иностранных гостей.