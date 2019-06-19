Чемпион мира по футболу Хуммельс перешел из "Баварии" в дортмундскую "Боруссию"

ТАСС, 19 июня. Футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) заключил соглашение с чемпионом мира в составе сборной Германии Матсом Хуммельсом, выступавшим за мюнхенскую "Баварию". Об этом сообщает пресс-служба дортмундского клуба.

Подробности трансфера 30-летнего защитника не уточняются. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила €30,5 млн, а соглашение игрока с "Боруссией" рассчитано на три года.

Хуммельс перешел в "Баварию" из "Боруссии" летом 2016 года. По данным Transfermarkt, за €35 млн. В составе "Баварии" он трижды стал чемпионом Германии (2017, 2018, 2019), выиграл Кубок Германии (2019) и трижды - Суперкубок Германии (2016, 2017, 2018). В прошедшем сезоне Хуммельс сыграл 33 встречи во всех соревнованиях, забил два гола и отдал две голевые передачи.

В составе "Боруссии" Хуммельс дважды стал чемпионом Германии (2011, 2012), обладателем Кубка Германии (2012), дважды выиграл Суперкубок Германии (2013, 2014) и был финалистом Лиги чемпионов (2013).

За сборную Германии Хуммельс провел 70 матчей, в которых отличился пять раз. В 2014 году он стал победителем чемпионата мира, а в 2012 и 2016 годах завоевывал бронзовые медали чемпионата Европы. В марте этого года главный тренер сборной Йоахим Лёв заявил, что Хуммельс больше не будет вызываться в сборную Германии.