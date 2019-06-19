Сборная России попала в первую корзину при жеребьевке женского ЧМ по гандболу

ТАСС, 19 июня. Женская сборная России будет в первой корзине при жеребьевке чемпионата мира 2019 года по гандболу, который пройдет в Японии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).

Жеребьевка групповой стадии турнира состоится 21 июня в Токио. Помимо сборной России, в первую корзину также попали команды Франции (действующий чемпион мира), Нидерландов и Румынии.

В финальной части чемпионата мира выступят 24 сборные, которые будут разделены на четыре группы по шесть команд. По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф турнира, остальные разыграют места с 17-го по 24-е.

Турнир в Японии пройдет с 30 ноября по 15 декабря. Победитель получит прямую путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Первый женский чемпионат мира по гандболу состоялся в 1957 году, с 1993-го турнир проводится раз в два года. Женская команда СССР три раза выигрывала чемпионаты мира (1982, 1986, 1990), дважды завоевывала серебряные награды (1975, 1978), один раз становилась бронзовым призером (1973). В активе сборной России четыре победы на чемпионатах мира (2001, 2005-2009).