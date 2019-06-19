Санно-бобслейную трассу построят в Пермском крае к 2023 году

ПЕРМЬ, 19 июня. /ТАСС/. Санно-бобслейную трассу планируют построить на горнолыжном комплексе "Огонек" в городе Чусовой Пермского края к 2023 году. Об этом ТАСС в среду рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Пермского края.

Трасса станет третьей в России, предварительная стоимость объекта - 2,8 млрд рублей.

"Проект есть, он был разработан в 2015 году, сейчас он дорабатывается в сторону уменьшения его стоимости. Предварительно строительство трассы оценивается в 2,8 млрд рублей. Рассчитываем на федеральное финансирование и краевое софинансирование. Таких объектов сейчас в России всего два - в Сочи и в Парамонове Московской области, но он не действующий", - сказала собеседница агентства.

По словам собеседницы агентства, в Пермском крае сложились богатые традиции санного спорта, треть сборной России - чусовляне, главный тренер Альберт Демченко также родился в городе Чусовой. Новая санно-бобслейная трасса в Пермском крае позволит проводить тренировки одновременно для 20 человек в смену, в сутки таких смен будет семь. Трассу будут использовать для проведения всероссийских и международных соревнований.