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Футбол в России

Футболист Тарасов покинет московский "Локомотив"

Действующий контракт 32-летнего полузащитника истекает 30 июня
Дмитрий Тарасов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дмитрий Тарасов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Действующий контракт 32-летнего полузащитника с "Локомотивом" истекает 30 июня.

"Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт и он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле "Локомотива". Он молодец, я его уважаю как профессионала", - сказал Семин.

Тарасов пришел в "Локомотив" в 2010 году, в его составе он стал победителем чемпионата России и трехкратным обладателем Кубка России.

Теги
Российский футболСемин, Юрий Павлович
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