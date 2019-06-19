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Россияне Красильников и Стояновский намерены завоевать медаль на ЧЕ по пляжному волейболу

На групповом этапе они сыграют против швейцарских, голландских и немецких волейболистов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены Олег Стояновский и Вячеслав Красильников намерены завоевать медали чемпионата Европы по пляжному волейболу, который пройдет в Москве. Об этом в среду после жеребьевки турнира журналистам сообщил Стояновский.

По правилам жеребьевки в одной группе не могли оказаться более двух пар, представляющих одну страну. Стояновский и Красильников на групповом этапе сыграют против швейцарских, голландских и немецких волейболистов. В мужском турнире выступят шесть российских пар, всего в чемпионате Европы примут участие 32 пары.

"Группы вышли "рабочие", ничего нового или необычного не получилось. Все команды знаем, есть одна-две тяжелые группы, но в целом все равны", - отметил Красильников.

"Настрой боевой, готовы порадовать болельщиков. Будем стараться завоевать медали чемпионата Европы. Но сейчас очень высокая плотность, есть 15 команд, которые могут обыграть друг друга", - добавил Стояновский.

Матчи чемпионата Европы среди мужских и женских команд состоятся на специально построенной площадке в "Лужниках" на берегу Москвы-реки. Соревнования пройдут с 5 по 11 августа.

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