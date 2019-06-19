СКА продлил контракт с хоккеистом Якуповым

ТАСС, 19 июня. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал новый контракт с нападающим Наилем Якуповым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до окончания сезона-2021/22.

Якупов выступает за СКА с 2018 года, ранее он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон", который на драфте 2012 года выбрал его под общим первым номером, "Сент-Луис" и "Колорадо", а также за выступающий в КХЛ нижнекамский "Нефтехимик".

В прошедшем сезоне КХЛ он провел 65 матчей (вместе с плей-офф), в которых набрал 41 очко (27 шайб + 14 результативных передач).