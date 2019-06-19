Чемпионаты мира по боксу в России не будут носить статус отборочных к ОИ-2020

ТАСС, 19 июня. Мужской и женский чемпионаты мира 2019 года по боксу, которые пройдут в России, лишились статуса отборочных к Олимпийским играм - 2020 в Токио. Новый формат квалификации боксерского турнира представлен в пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее МОК лишил статуса Международную ассоциацию бокса (AIBA). Таким образом, МОК будет самостоятельно проводить боксерские соревнования на Играх в Токио. Также отмечалось, что будут заново сформированы квалификационные требования. При этом генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в беседе с ТАСС отмечал, что российская сторона будет проводить работу по сохранению у проводимых в 2019 году в Екатеринбурге (мужской) и Улан-Удэ (женский) чемпионатов мира статуса отборочных к Олимпиаде.

Согласно новому формату квалификации, отбор на Игры будет проводиться на четырех континентальных турнирах, а также на так называемом Всемирном квалификационном турнире. Указанные соревнования будут проводиться в период с января по май 2020 года, страны, которые примут мероприятия, будут определены из числа организаторов прошлых и будущих Олимпийских игр.

Олимпиада 2020 года пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.