Министр спорта России Колобков и глава Татарстана Минниханов провели рабочую встречу

ТАСС, 19 июня. Министр спорта России Павел Колобков провел рабочую встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Во встрече, которая состоялась в среду в Москве, также приняли участие министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов и директор Дирекции спортивных и социальных проектов Казани Азат Кадыров.

"Сегодня мы подвели итоги работы Дирекции спортивных и социальных проектов, - сказал Колобков. - На протяжении последних лет огромное количество мероприятий мирового значения были проведены в Казани, за это время Казань подготовила всю необходимую инфраструктуру для проведения самых крупных международных соревнований. Мы обсудили планы на ближайшие восемь лет по заявкам на крупные соревнования, Татарстан является нашим партнером по проведению спортивных и общественно значимых мероприятий. В следующем году в Казани будем проводить конгресс спортивных вузов - крупнейшее научное, образовательное совещание, а в 2022 году - чемпионат мира по плаванию".

"Казань приобрела огромные компетенции, большую спортивную инфраструктуру благодаря поддержке федерального правительства и Минспорта России. Мы вырастили плеяду людей, которые умеют организовывать и проводить мероприятия. У нас создана прекрасная инфраструктура, что позволяет нам решать задачи не только субъектного масштаба, но также всероссийского и международного. Подробно сегодня оценили перспективу работы дирекции, определили те приоритетные соревнования, которые мы могли бы провести на базе объектов Республики Татарстан, по всем вопросам у нас есть полное понимание, в ближайшей перспективе нас ждут новые спортивные события", - добавил Минниханов.