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Россия будет претендовать на проведение боксерской квалификации к ОИ-2020

В среду стало известно, что мужской и женский чемпионаты мира 2019 года, которые пройдут в России, лишились статуса отборочных к Играм
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия будет бороться за право проведения квалификационного турнира по боксу к Олимпийским играм 2020 года. Об этом заявил ТАСС в среду генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В среду стало известно, что мужской и женский чемпионаты мира 2019 года по боксу, которые пройдут в России, лишились статуса отборочных к Олимпийским играм в Токио. Международный олимпийский комитет (МОК) представил новый формат квалификации боксерского турнира. Из-за лишения статуса Международной ассоциации бокса (AIBA), МОК будет самостоятельно проводить боксерские соревнования на предстоящих Играх в Токио.

"Ничего страшного, что чемпионаты мира не будут носить статус отборочных. Мы все равно проведем их на высочайшем уровне. Мы боролись за право проведения именно чемпионатов мира, а вопрос квалификации уже вторичен", - заявил Кремлев.

"Мы будем бороться за право проведения одного из квалификационных турниров на Олимпийские игры. Всем известно, что мы сможем провести подобное мероприятие на самом высоком уровне", - заключил он.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин состоится с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге, среди женщин - 3-13 октября в Улан-Удэ. Олимпиада 2020 года пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.

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